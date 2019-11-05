導航軟體出現九段線 越南沒收外國參展汽車

越南代理商帶一部福斯Touareg到越南，卻因導航軟體設有南海九段線地圖，遭當地海關沒收。圖為Touareg示意圖。（歐新社）

2019-11-05 21:57:18

〔中央社〕一部福斯Touareg被越南代理商從中國帶到胡志明市參加汽車展覽會，因導航軟體設有南海「九段線」地圖，遭當地海關沒收，業者也被開罰。

越南福斯（Volkswagen）代理商10月下旬在胡志明市舉行的汽車展覽會展出7個車款，其中包括Touareg車款；展覽期間，消費者發現這部汽車的導航軟體出現南海「九段線」地圖，於是拍照上傳網路，引發網友熱議。

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越南福斯代理商事後坦承疏忽，表示由於歐洲製造商沒有庫存，因此從中國代理商借用這部汽車，以「暫時進口再出口」方式帶入越南參展。

越南海關等單位隨後介入調查，初期建議沒收與銷毀這部汽車。

「青年報」新聞網站今天報導，越南海關經與工商部、文化、體育和旅遊部與司法部等部門諮詢後，表示將移除設有「九段線」地圖的導航軟體並沒收這部汽車。

海關官員表示：「不是因為汽車價值昂貴而我們沒有銷毀，但這（沒收汽車）算是針對違反越南主權行為的適當且嚴格措施。」

報導說，除了沒收這部汽車外，相關機構還對越南福斯代理商與汽車展主辦單位開罰。

此外，河內經營與技術大學因疏忽而採用由中國學校贈送、印有「九段線」地圖的中文教材，越南教育部等部門除了要求收回銷毀，也正在調查相關人士的責任。

越南與中國南海主權爭議不斷。越南近期連續發現與處理有關「九段線」地圖的類似事件，顯示越方強烈駁斥中方對南海九段線的主張。

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