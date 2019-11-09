超幸運！澳女遛狗遭毒蛇咬4口 差點「沒有生還機率」

虎蛇主要分布於澳洲南部，是世界上最毒的毒蛇之一。（歐新社檔案照）

2019-11-09 22:27:10

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲女子馬勒（Louise Mahler）日前遛狗時，遇到2隻擁有「致命劇毒」的虎蛇（tiger snake）正在交配，原本還在驚嘆牠們巨大的體型，卻突然失去意識，醒來後已被蛇咬了4口；幸運的是，醫師發現馬勒僅被毒蛇「乾咬」，否則她根本「沒有任何機率生還」！

據英國《每日郵報》報導，馬勒4月在維多利亞州雅拉谷（Yarra Valley,Victoria）溜狗時，在林中步道上發現2隻蛇正在交配；馬勒表示，她當時看到其中一隻蛇的頭時，才剛在想「怎麼這麼大隻！」，不料，下1秒就失去意識。

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馬勒清醒後，發現她不僅躺在離步道10公尺外、渾身都是泥土，下背還被蛇咬，嚇得她驚慌失措、開始尖叫，直到冷靜下來後，立刻打電話叫救護車。

醫師診察發現，馬勒雖被具有致命劇毒的虎蛇咬了4口，但只有被「乾咬」、沒有蛇毒進入她體內，否則她「沒有機率生還」，而醫師根據馬勒的褲子與靴子無故破裂，研判蛇毒可能是被她衣物所吸收。

據雪梨（Sydney）捕蛇專家安布羅斯（Robert Ambrose）指出，大眾對於被蛇咬有很多誤解，蛇主動攻擊人的情況很罕見，且絕大部分都是「乾咬」、不會釋放毒液，由於多數人遭遇蛇咬時都像馬勒一樣失去意識，因此難以了解被蛇攻擊的原因及過程。

安布羅斯補充，防止意外被蛇咬傷的最佳方案是「長而寬鬆的褲子」和「堅固的鞋」以及「如果看到蛇，不要接近或打擾它。千萬不要驚慌，因為它們不會無端地靠近人類。」。

虎蛇主要分布於澳洲南部，特徵是身上有黃色和棕色的「虎紋」，能分泌強烈的「神經毒素」等劇毒，可以說是世界上最毒的毒蛇之一。

澳洲一名女子馬勒（Louise Mahler）日前遛狗時，在林中遇到2隻擁有「致命劇毒」的虎蛇（Tiger snake）正在交配，原本還在驚嘆牠們巨大的體型，下1秒卻突然失去意識，醒來後已被蛇咬了4口。（圖擷取自臉書）

虎蛇主要分布於澳洲南部，特徵是身上有黃色和棕色的「虎紋」，能分泌強烈的「神經毒素」等劇毒，可以說是世界上最毒的毒蛇之一。（圖擷取自臉書）

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