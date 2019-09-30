用生命保護小主人！ 鬥牛犬遭毒蛇狠咬4口喪命

2019-09-30 00:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州薩姆特縣（Sumter County, Florida）一隻8個月大的鬥牛犬宙斯（Zeus），日前為了保護2名小主人與毒蛇「纏鬥」，最後被狠咬4口，毒發後於隔天身亡，牠的「英勇犧牲」不僅主人一家深受感動，也令無數網友動容。

綜合外媒報導，23日傍晚，主人理查森（Gary Richardson）的2個兒子歐萊禮（Oriley）和歐瑞恩（Orion）在庭院裡專心的替宙斯洗水盆，2人完全沒發現後面有隻緩緩爬來的「珊瑚蛇」，唯一發現毒蛇的宙斯主動發起攻擊，雖成功保護2名小主人，但牠卻遭到毒蛇咬傷，隨後被緊急送往獸醫院。

宙斯被女主人喬治娜（Georgina）送到獸醫院後，獸醫替牠施打2瓶抗毒蛇血清，但因被狠咬4口、持續處於危險狀態，努力維持清醒的牠在和理查森、歐萊禮以及歐瑞恩3人視訊後，於隔（24）日清晨6時30分仍不敵劇毒、不幸死亡。

理查森一家最後與宙斯的母親世嘉（Sega）一起圍著宙斯、替牠送別；喬治娜和理查森表示，「會永遠感謝不惜用生命來保護她的兒子的宙斯」，他們也補充，「能從牠的犧牲感受到牠對我們的愛」以及「鬥牛犬是我認識最忠誠、溫柔以及有愛心的動物」。

據相關資料顯示，珊瑚蛇有許多不同品種，每種品種習性都不同、難以捉摸，但總體而言，都有一對短小尖銳的管溝牙，會以緊咬「獵物」方式注毒、等待其毒發；而其毒液屬強烈神經毒，會麻痺生物的呼吸器官以及破壞生物呼吸系統、導致死亡，若要解毒，往往要動用大量血清。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法