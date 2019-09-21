捨我其誰！男子主動「獻身」給毒蛇咬 為求萬能抗毒血清

2019-09-21 16:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國有一男子弗里德（Tim Friede）為了尋找萬能抗毒蛇血清，竟然長年「捨己獻身」，故意讓毒蛇咬自己，並把整個過程拍攝下來，並上傳到YouTube。

據BBC報導，弗里德對毒蛇了如指掌，在過去20年間，他一共被毒蛇咬過200多次，同時，還往自己身體注射過700多次的毒蛇液，就連他的後院，甚至都還養了一些毒蛇，讓他可以隨時「試驗」，他舉例，說若被「黑曼巴」毒蛇咬傷後，像被1000隻蜜蜂叮咬般的疼痛。

弗里德此舉卻也引來批評，讓人質疑他是否是為了增加自己在社群媒體上的粉絲數量，不過，他則回應，自己這樣做是為了能「救人性命」，甚至有英國醫學院的恩斯沃斯博士（Dr Stuart Ainsworth）直言，這樣做很危險，而且也不道德，他表示，通常新的抗蛇毒血清須先在小老鼠上進行實驗，成功後才會在人體上實驗。恩斯沃斯認為，不應該冒這樣的危險。

世界上的蛇約有3000種，其中毒蛇約有200種。內文指出，據世界衛生組織估計，每年全世界有540萬人遭毒蛇咬傷，造成近14萬人死亡，同時，約有40萬人因此成為永久殘疾，世衛組織把每年的9月19日定為毒蛇咬傷日（a snakebite awareness day），呼籲民眾重視。

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