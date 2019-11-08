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理化老師買蛋糕做實驗 擺43年僅乾掉毫無腐敗發霉！

美國緬因州的喬治史蒂文斯學院在43年前進行一個科學實驗，理化老師班納蒂當年買了一塊「Twinkie蛋糕」，用來測試防腐劑如何影響食物，沒想到經過多年之後，蛋糕依然保存良好。（圖擷取自REUTERS）

美國緬因州的喬治史蒂文斯學院在43年前進行一個科學實驗，理化老師班納蒂當年買了一塊「Twinkie蛋糕」，用來測試防腐劑如何影響食物，沒想到經過多年之後，蛋糕依然保存良好。（圖擷取自REUTERS）

2019-11-08 23:25:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國緬因州（Maine）的喬治史蒂文斯學院（George Stevens Academy）在43年前進行一個科學實驗，理化老師班納蒂（Roger Bennatti）當年買了一塊「Twinkie蛋糕」，用來測試防腐劑如何影響食物，沒想到經過多年之後，蛋糕依然保存良好，防腐效果令人難以置信。

綜合媒體報導，班納蒂1976年在理化課上與學生討論「食品添加物」，有位學生問「Twinkie蛋糕可以保存多久？」，班納蒂當時對其表示「我不知道」；不過，為了瞭解真相，班納蒂請學生去雜貨店買下該牌蛋糕，自此開始了長達43年的科學實驗。

當年有參與該堂理化課的學生莉比（Libby Rosemeier），如今已是喬治史蒂文斯學院的副校長，她近日將43年前的「Twinkie蛋糕」曝光，其顏色已經發灰，外表變得既乾燥又粗糙；然而，蛋糕的大小形狀卻沒有太多變化，也沒有發霉腐敗的跡象，莉比對此指出，「我懷疑蛋糕裡面到底加了哪些東西，過了40多年後竟然還能夠保持形狀，這有點嚇人」。

根據外電報導，「Twinkie海綿蛋糕」自1930年代問世至今，已經成為美國流行文化的標誌之一，經常會出現在電影、影集、卡通以及歌曲當中，根據《Twinkie解構》（Twinkie, Deconstructed）書內指出，「Twinkie蛋糕」現今的配方高達35種材料，其中包含多種防腐劑，官方認證保存期限能達到65天。

班納蒂在2004年退休之後，將保存「Twinkie蛋糕」的任務交給莉比，該蛋糕如今存放在莉比辦公室的一只玻璃櫃裡，然而，他們二人希望在校內找個更顯眼的位置展示「Twinkie蛋糕」，讓人能夠就近觀察這項長達40年以上的科學實驗，莉比表示，「從學校畢業並不意味學習就此終止，科學是一條永遠的路」。

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