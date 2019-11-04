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14歲少女解決汽車A柱視線死角問題 摘下科技創新競賽冠軍
2019-11-04 23:01:46
〔即時新聞／綜合報導〕美國一位來自賓州（Pennsylvania）的14歲天才少女艾蘭娜（Alaina Gassler），設計出一套投影技術能夠完美解決汽車A柱視線死角的問題，因此，她靠這項發明贏下「博通大師科技創新明日之星競賽」 （Broadcom MASTERS）冠軍，並獲得25000美元獎金（約新台幣76萬元）。
綜合媒體報導，汽車駕駛轉彎時經常會被A柱擋住視線，造成交通意外，對此，艾蘭娜想出一個創新的方法克服視線死角的問題，原理是在副駕駛座的A柱外側安裝網路攝影機，將車外的影像同步傳送給駕駛上方的投影機，並投射到包裹反光材質布料的副駕A柱內側，以駕駛的視線看過去，副駕駛座的A柱就如同透明的玻璃一樣。
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艾蘭娜的創新發明讓她一舉贏得「博通大師科技創新明日之星競賽」冠軍與獎金76萬元，並有效解決了汽車廠商多年無法克服的A柱視線死角問題，她表示，「駕駛常因A柱遮住視線而發生車禍，但A柱沒辦法從汽車結構中移除，所以，我就反過來利用它來克服駕駛的視線盲點」。