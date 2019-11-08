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問題太艱澀？智利市長遇媒體堵訪當眾「落跑」
2019-11-08 15:03:09
〔即時新聞／綜合報導〕面對媒體千奇百怪的問題，妥善應對無疑是政治人物的必修課程，但智利普羅維登西亞市長伊芙琳馬賽（Evelyn Matthei），當地時間週四上午在路上遭遇記者堵訪時，竟選擇了最乾脆卻又令人意想不到的方式，拔腿狂奔躲避訪問。
65歲的馬賽在街上碰到媒體堵訪，被問及包括是否將進入總統皮涅拉（Sebastian Pinera）內閣改組的部會首長等問題時，馬賽冷不防跑離人群，且沒有停下腳步的意思，兩名記者見狀隨即追上，沒想到馬賽一個加速再把人甩開。
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馬賽後來將畫面PO上自己的推特，還搭配上電影《洛基》的配樂並寫道，「早晨適度的運動是一天好的開始。」
Un poco de ejercicio siempre es bueno para comenzar la mañana. La carrera contra la destrucción y el vandalismo la ganaremos y junto a @Muni_Provi pondremos nuevamente de pie a #Providencia pic.twitter.com/QjO06ePd0R— Evelyn Matthei （@evelynmatthei） 2019年11月7日