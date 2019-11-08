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問題太艱澀？智利市長遇媒體堵訪當眾「落跑」

智利市長伊芙琳馬賽碰到媒體堵訪時落跑。（圖片擷取自Evelyn Matthei推特）

智利市長伊芙琳馬賽碰到媒體堵訪時落跑。（圖片擷取自Evelyn Matthei推特）

2019-11-08 15:03:09

〔即時新聞／綜合報導〕面對媒體千奇百怪的問題，妥善應對無疑是政治人物的必修課程，但智利普羅維登西亞市長伊芙琳馬賽（Evelyn Matthei），當地時間週四上午在路上遭遇記者堵訪時，竟選擇了最乾脆卻又令人意想不到的方式，拔腿狂奔躲避訪問。

65歲的馬賽在街上碰到媒體堵訪，被問及包括是否將進入總統皮涅拉（Sebastian Pinera）內閣改組的部會首長等問題時，馬賽冷不防跑離人群，且沒有停下腳步的意思，兩名記者見狀隨即追上，沒想到馬賽一個加速再把人甩開。

馬賽後來將畫面PO上自己的推特，還搭配上電影《洛基》的配樂並寫道，「早晨適度的運動是一天好的開始。」

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