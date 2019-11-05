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智利發生規模6.0地震 聖地亞哥強烈搖晃

這起地震發生前，聖地牙哥警方正在驅散針對保守派政府發動第三週反撙節抗議的示威群眾。（美聯社）

這起地震發生前，聖地牙哥警方正在驅散針對保守派政府發動第三週反撙節抗議的示威群眾。（美聯社）

2019-11-05 07:32:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國地質調查所（USGS）表示，智利中部沿海城市科津波（Coquimbo）附近在今天發生規模6.0地震，造成首都聖地亞哥（Santiago）的建築物晃動，但未傳出傷亡。

綜合媒體報導，美國地質調查所指出，該地震發生在當地時間4日晚間6時53分（台灣時間5日上午5時53分），聖地亞哥可感受到長時間的強烈搖晃。震央發生在港口城市瓦巴萊索（Valparaiso）東北方約143公里處的海岸，深度為49公里。智利國家地震中心原先估計該地震為規模6.3，後來將其下修至6.1。

智利國家緊急辦公室表示，目前沒有收到任何人員傷亡或建築、基礎建設損壞的通報。智利海軍也說，該地震發生在陸地上，強度不足以在智利沿海產生海嘯。

報導提到，這起地震發生前，聖地牙哥警方正在驅散針對保守派政府發動第三週反撙節抗議的示威群眾。

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