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智利史上最激烈示威！警民衝突釀20死 總統堅決不請辭
2019-11-06 11:02:24
〔即時新聞／綜合報導〕智利近日爆發史上最激烈示威活動，民眾走上街頭向政府訴求消除經濟不平等，提供更好的社會服務等，並要求智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）下台，同時引發警民衝突，目前已釀數千人傷亡，而皮涅拉堅決宣布不會請辭，將做到任期結束。
綜合外媒報導，智利多處城市皆爆發衝突，警方出動催淚彈和高壓水槍驅散人群，經過2周的街頭動亂，至少有20人死亡，數千人受傷，使得示威情緒持續發酵。
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這場抗議訴求從當局計畫提高公共交通票價開始，擴展到退休金、公共事業、醫療教育服務和藥品及道路通行費高昂等議題，示威民眾更呼籲皮涅拉應下台。
對此，皮涅拉宣布將做到任期結束，他堅信自己是由智利人民選舉產生的總統，儘管發生激烈的反政府抗議活動，他仍會做到任期結束，並對總統職責充滿信心，誓言改善民眾生活。
皮涅拉上周才解雇8名內閣部長，並宣布新的社會政策，包括提高最低薪資和退休金等，但人民似乎不領情，持續發生大規模的抗議活動。
智利財政部長伊格納西奧·布里昂內斯（Ignacio Briones）警告，抗議活動將對經濟造成負面影響，迫使當局將2019年經濟增長預期從2.6％調降到2％至2.2％間。
當地教師馬科斯·迪亞茲（MarcosDíaz）表示，政府的社會政策下，長期以來「大公司才是受益者」，大多人民一直都以最低薪資生活，使60%左右的工人都相當貧困，政府提出的模式都是在掩蓋這個不平等國家的謬論。