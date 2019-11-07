智利示威也傳警方濫暴 總統強調：暴警須受嚴懲

智利反政府示威運動也傳出警方暴行，該國總統皮涅拉（Sebastian Pinera）昨（7）日則表示，對警方暴行的相關數據無須隱瞞，強調濫暴的警員跟暴徒一樣要受嚴懲。（法新社）

2019-11-07 11:46:07

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動持續4個多月，期間不斷傳出港警暴行，但港府卻不願成立獨立調查委員會對案件進行審查，對比近日智利的反政府示威運動，該國總統皮涅拉（Sebastian Pinera）昨（7）日表示，對警方暴行的相關數據無須隱瞞，強調濫暴的警員跟暴徒一樣要受嚴懲。

綜合外媒報導，智利的反政府示威持續3週，其中傳出有800多宗案件及被控過分使用武力與性侵，據悉，當地軍警至少逮捕了7000多人，造成約23人死亡；目前，檢察官起訴了14名警員，此外，智利獨立國家人權研究所（Chile 's independent National Human Rights Institute）也針對181起案件提起法律訴訟。

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皮涅拉昨日表示，政府對警員濫暴的數據完全透明化，強調「沒什麼可隱瞞的」。他也表示，在任何情況下，都必須完全尊重人權，武裝部隊務必遵守國際使用武力的規定，犯有虐待行為的軍警，與故意採取暴力行為的示威者一樣需受到嚴懲。

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