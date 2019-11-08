2澳洲男登山「繩索繫一起」 遭岩石割斷墜谷亡

澳洲2名登山客日前到紐西蘭皇后鎮附近登山時，因登山繩疑似遭岩石割斷，造成兩人一同墜入山谷底喪命，據悉，墜落高度可能達300公尺深，目前兩人遺體皆被尋獲。（美聯社）

2019-11-08 10:46:01

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲2名登山客日前到紐西蘭皇后鎮附近登山時，因登山繩疑似遭岩石割斷，造成兩人一同墜入山谷底喪命，據悉，墜落高度可能達300公尺深，目前兩人遺體皆被尋獲。

綜合外媒報導，澳洲2名登山客，62歲的倫特弗（Brett Alexander Lentfer）和44歲斯派勒（James Harry Spaile）6日前往紐西蘭皇后鎮攀登卓越山脈（The Remarkables），不過，兩人在6日上午接近中午時分不慎墜落；據悉，當天下午就找到斯派勒的遺體，倫特弗的遺體則在昨日上午被尋獲。

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據警方指稱，當時兩人在登此山時，把繩索繫在一起，疑似在行經某一懸崖邊時，繩索遭岩石利處割斷，導致兩人雙雙墜入山谷；山谷深度至少有300公尺。雖然登山繩相當嚴實，不過，救難隊成員普魯登（Chris Prudden）表示，有鑑於當地地形，鋒利的岩石對繩索造成磨損，這種情況似乎並不算奇怪。

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