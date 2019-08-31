不慎摔落素密達斷崖 山友斷魂

2019-08-31 19:52

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一支人數12至14人的登山隊，昨天行經知名的素密達斷崖時，陳姓登山隊隊員不慎摔落斷崖，台中市消防局第二大隊的搜救人員，今天上午6時許，搭乘直昇機降落於雪山東峰，再徒步到案發地點，陳男已死亡，救難人員正前往事發地點，準備搬運大體下山。

素密達斷崖是聖稜線重要的地標，也是經常發生事故之地，部分路段必須拉繩攀登，去年就有山友被落石擊中，跌落200公尺山谷的死亡意外，山友指出，上述登山隊伍，從台中市集合啟程，途經經九九山莊至希瑪農莊，之後返回台中市，全程共6天，卻在昨天行經素密達斷崖時，陳姓山友摔落約150公尺深的山谷。

中市消防局二大隊接獲通報，今天上午派遣搜救人員，搭乘直昇機，降落於距離案發地約10小時路程的雪山東峰，10多名搜救人員下午3點半抵達雪北山屋，預計明天再走4小時才會到素斷 打算用直升機吊掛方式搬運遺體下山，救難人員回報，陳男「已經覆蓋白布」（死亡），至於為何跌落山谷等細節，仍有待進一步調查。

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