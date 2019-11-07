迪士尼公主遭噁男「托起胸部」...她嚇壞大哭

美國迪士尼樂園中，一名扮成公主的員工遭到性騷擾。公主示意圖。（美聯社）

2019-11-07 10:54:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州迪士尼樂園中，日前驚傳一名扮成「公主」的員工遭到性騷擾，一名男遊客與她合影時對她毛手毛腳，甚至用手托起她的胸部，警方隨即將他逮捕，這位公主也決定對他提出告訴。

據《福斯新聞》報導，51歲的布萊恩·謝爾曼（Brian Sherman）日前與妻子到迪士尼樂園遊玩，當時2人在路上與迪士尼角色合影，拍照時，謝爾曼與一名扮成迪士尼公主的員工說「妳扮的公主是我最愛的公主，而且妳扮的與眾不同」。

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接著，謝爾曼將手搭在公主的肩膀上，讓她立刻感到不舒服，其他員工發現後，隨即叫謝爾曼換個姿勢拍照，沒想到他竟用手托起公主的胸部，這中間只隔著薄薄的衣料，謝爾曼離去後，這名員工開始嚎啕大哭。

這起事件持續約4分鐘，警察趕到現場將謝爾曼逮捕，這名員工也決定勇敢站出來對他提出指控。迪士尼官方則表示，每個員工都應該在工作環境中感到安全，並鼓勵員工在任何感到不舒服的情況下挺身而出。

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