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真理褲妹子大腿被蹭3次 後方禿頭男獲判無罪

女學生身穿真理褲搭捷運，感覺大腿後方被人碰觸3次，懷疑是後方禿頭男幹的，但車廂監視器未直接拍到性騷擾，禿頭男被判無罪。示意圖。（資料照）

女學生身穿真理褲搭捷運，感覺大腿後方被人碰觸3次，懷疑是後方禿頭男幹的，但車廂監視器未直接拍到性騷擾，禿頭男被判無罪。示意圖。（資料照）

2019-11-02 21:33:21

〔記者吳政峰／台北報導〕女學生小妤（化名）去年5月間搭乘台北捷運板南線，她身穿真理褲，車輛行進間突覺大腿後方遭人碰觸3次，懷疑是站在後方的李姓男子所為，下車後趕緊報案，警方依照禿頭特徵找到人，但李男矢口否認，台北地院審理後，認為車廂監視器未直接拍到性騷擾行為，日前判他無罪。

小妤去年5月4日下午4點搭乘捷運，身穿真理褲，展現曼妙身材，沒想到在列車在國父紀念館起步時，突然感覺後方的李男用膝蓋碰他的大腿後側，她原本以為是晃動所致，不以為意。

小於指控，過沒多久，她又感覺到右大腿後側遭到碰觸，且李男的膝蓋還跟著她移動，接連3次讓她忍無可忍，趕緊向車向站務人員求救，而李男也火速下車，搭乘反方向的列車回去。

警方調閱監視器，依照禿頭特徵找到李男，函送法辦，台北地檢署勘驗影帶後，認為當時車廂尚有其他位置，李男卻刻意站在小妤後方，還詭異地東張西望，顯然有性騷擾的犯意，雖然李男堅持否認犯案，但北檢仍依違反性騷擾防治法起訴。

北院調閱車廂監視器，因為角度的關係，只拍到李男確實有微曲膝蓋的動作，卻看不到他到底有沒有碰到小妤，而小妤也說當時只感覺到有東西在蹭她，但不敢回頭看，無法證實異物是膝蓋。

李男辯稱，會站在小妤後方，是因為別的地方有行李箱佔位，他不想跟行李箱站在一起，而會左顧右盼，則是擔心行李箱倒下來會撞到他，不時需要注意提防，絕無性騷擾小妤的行為，辯詞獲得北院採信。

法官認為，小妤是憑感覺指控李男用膝蓋碰觸，尚無其餘證據可供佐證，檢察官所提出的證據，也不足認定李男確以膝蓋碰觸小妤大腿，全案未達能形成有罪心證，日前判李男無罪，可上訴。

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