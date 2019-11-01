網友怒了！苗栗麵店女員工提告襲胸 男客不起訴後留負評

一名女員工向老闆表示被客人手部碰到胸部。（取自爆料公社）

2019-11-01 11:22:28

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣一間人氣麵店，一名女員工向老闆表示收取男客人遞點菜單時，被客人手部碰到胸部，之後老闆陪同女員工提告，但檢方訊後不起訴該名男客人。之後該名男客人到店家臉書留負評並說「請你們的越南員工不要一直告人，來你們家吃麵還一直被告。」該事件引起風波，店家也將影片PO到爆料公社，引起熱烈討論。店家說，因該名客人近日留下負評，他覺得太超過，才會公布畫面，讓社會評理。

該名客人留言時說，「本人與內人今年6月19日到該店吃麵，在遞菜單給越南籍女服務員時，不慎觸碰該員身體，於10天後被該員提起性騷擾告訴，經苗栗地檢署判決（編按：應為認定）非故意之行為，處分不起訴，但該員一再提告遭駁回，其行徑不知為何？請諸位紳士大德到此用餐要注意自己動作，以免吃上官司，阿彌陀佛！」

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後來事情引發關注後，不少客人在店家臉書留言說「加油！告倒那個色鬼！太噁心了！」「嚴懲色狼！支持店家！」「提再議，如再不起訴就請律師交付審判！一定要讓那性騷擾的狗雜碎被判刑！」「真的豬哥。 挺店家」、「看到影片的人都會生氣，所以才這麼多人來留言。幫這女生加油，別讓她對我們只有司法不公跟客人無禮的壞印象！」讓這件事引起更多人討論。

該名客人所留評語。（取自爆料公社）

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