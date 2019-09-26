被控舔奶摸胸 移民署專勤隊長喊冤：交往親密舉動很自然

2019-09-26 18:45

〔記者湯世名／彰化報導〕移民署彰化縣專勤隊長陳啟源被控，與女子到網咖開包廂看電影時，趁機摸女子胸部，還拉開衣服親吻乳頭，涉嫌性騷擾，陳啟源今天出面喊冤說，他與女方是以結婚為前提交往，彼此是男女朋友，看電影很自然就抱在一起，有親密的舉動，這些本來就是很自然的事，不知為何對方要對他提告再議。

陳啟源說，他是奉派到南投服務時，透過移民署同事介紹認識女方，數度約會吃飯、散步、看電影，彼此感覺都不錯，兩人都以結婚為前提交往。2015年6月那天很熱，本來要去看電影，但因為電影院都客滿，臨時起意去網咖看包廂式電影，由於兩個人都是成年人，且又以結婚為前提，看電影到一半時很自然就抱在一起，有親密的舉動，但沒有發生性行為，對方當下若拒絕，他絕對立即停止，且包廂是半開放式，他不可能有強行脅迫得逞的可能。

陳啟源說，他已離婚，育有一個小孩，女方原本在移民署台北單位服務，後來到南投受訓，彼此是移民署同事介紹認識，交往數月。事發當天他要收假回南投，女方當時在南投受訓，希望他可以開車載她一起回南投，但他要去探視母親與小孩，加上女方也另與友人有約，因此沒有載她回去，他認為，女方應是因此懷恨在心而對他提告，讓他很震驚。

陳啟源指出，原本台北地檢署已經偵查不起訴，沒想到事隔多年，女方竟又聲請再議，心態可議。對於被告他問心無愧，兩個都是成年人，不知對方為何要這樣做，他認為，除了他未開車載女方之事引發對方不悅之外，對方本身可能還有其他不為人知的隱情。相信司法會還他清白。

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