移民署專勤隊長約會女公務員 趁機吻胸摸乳

2019-09-26 14:30

〔記者黃捷／台北報導〕移民署彰化縣專勤隊隊長陳啟源，2015年間與剛認識不久的女公務員約會，到西門町網咖開包廂看電影，竟趁機摸女子胸部，還拉開衣服親吻乳頭。女子當下嚇得不知所措，後來決定提告性騷擾，台北地檢署偵結後將陳男起訴。

被害女子指控，她與陳男經同事介紹相識，陳男當時職稱是主任，兩人起初相談甚歡，多次外出約會，並於2015年6月13日中午到西門町吃飯，隨後前往一間網咖開包廂看電影，沒想到陳男竟趁此時伸出鹹豬手。

女子說，陳男先是摸她胸部，她嚇得不敢動，陳男更得寸進尺，不僅拉開她的衣服，還親吻她的胸部和乳頭，她後來藉口和朋友聚餐，才得以脫身，原本不想把事情鬧大，但經過數個月後覺得不應姑息，才決定提告。

陳男到案後承認有摸胸舉動，但辯稱兩人在交往，並未違反女子意願，檢察官認為辯詞合理，當時依罪證不足處分不起訴。

女子不服聲請再議，獲高檢署發回續查，檢察官再傳案發後與女子聚餐的友人，友人證稱女子確實有抱怨被陳男亂摸。

此外，檢察官勘驗女子與陳男的LINE對話紀錄，案發前彼此相敬如賓，案發後陳男突然改稱女子為「老婆」，不合常理，遂認定陳男應有逾矩行為，依性騷擾罪起訴陳男。

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