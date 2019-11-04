獨家》霧裡看花！市府顧問性騷「學姊」疑雲再爆內鬥說

針對「學姊」遭騷擾案，市長柯文哲率相關局處首長備詢。騷擾當事者市府顧問劉嘉仁（灰藍衣）也列席備詢。（資料照）

2019-11-04 13:04:30

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學姊疑遭騷擾案 市府顧問劉嘉仁請辭獲准

〔記者陳璟民／台北報導〕台北市政府副發言人、「學姊」黃瀞瑩疑遭市府顧問劉嘉仁職場性騷擾案，議員王閔生曾關注此案是否涉內鬥，本報也接獲劉嘉仁友人C男爆料，指劉向老友吐悶，強調絕無性騷擾情事，是因晉升快，成柯跟前紅人，遭姓「ㄩˊ」的眼紅，整起案件從騷擾、性騷到最新發展的內鬥說，宛如一場羅生門，副市長黃珊珊曾經允諾一個月內交出調查結果，究竟真相為何，外界都在看。

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記者昨天查證劉嘉仁是否遭內鬥，並詢問對象是不是研考會主委余家哲？劉都未證實，只表達「就由勞動局調查」，還說他在高鐵列車上不便說話、訊號不好；余家哲今早受訪否認跟劉內鬥，指兩人職務，業務不同，互動少，沒有嫌隙。黃瀞瑩昨晚受訪表示不清楚內鬥說；余家哲今早受訪否認跟劉內鬥，指兩人職務，業務不同，互動少，沒有嫌隙。

王閔生上週質詢，要求市長柯文哲說明劉黃案在事發兩個月後曝光，是否涉及內鬥？或是不滿市長當時所稱，是工作上摩擦的處理方式？當時柯回應「這我無法回答」；王則強調「市政顧問、副發言人、研考會主委都是你重要的幹部，也是市府的重要幹部」，提醒柯需好好處理。

C男爆料，劉嘉仁跟黃瀞瑩的摩擦在9月間就發生，當時柯希望黃選立委，要他去說服她，可是黃不好處理；記者詢問，是誰在眼紅劉嘉仁？C說，劉講的「好像是『ㄩˊ』什麼的」，簡單講整起事件就是內鬥、被眼紅。

黃瀞瑩則回應，「那個時間（9月）確實是有在討論這個事情（選立委）」，但沒聽市長說過要劉嘉仁來說服她，「他那時算是我的保母」，曾載她去關渡宮參拜等，除了行程上的安排是劉負責，其他的討論，她都是跟市長、市府顧問蔡壁如；記者追問，黃跟劉是為選立委的討論而不愉快嗎？主觀感受上有被性騷擾嗎，還是騷擾？黃則稱，細節不能再說，等調查報告出來。

劉嘉仁曾任台大醫院金山分院主任秘書，時任分院長黃勝堅，柯勝選市長後，黃轉任市立聯合醫院院長，劉成為院長特助，大約今年8月任市長室秘書，9月躍為顧問，升遷之快，曾是議會詢答話題。

余家哲曾任高雄市議會簡任秘書、新時代智庫策略長、台北市政府秘書處聘用主任研究員、比得利民調公司策略長，具民意調查、選舉分析、政策研訂、危機處理等專長及經驗，獲柯文哲拔擢為研考會主委。

黃瀞瑩曾任國會助理、記者，面貌、外語能力佳，2018年任市府秘書處媒體事務組員，經營柯文哲官方推特帳號，後以「學姊」角色，帶節目主持人邰智源體驗一日市長幕僚，影片上傳YouTube引發熱看，當年底輔選柯連任有功，選後出任市府副發言人。

黃瀞瑩稱，細節不能再說，等調查報告出來。（資料照）

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