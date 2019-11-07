加拿大礦業車隊於布吉納法索遭伏擊 釀37死60傷

加拿大礦業公司塞馬佛車隊遭到不明武裝人士伏擊，造成塞馬佛員工37人死亡、超過60人受傷。圖為非洲礦場示意圖。（路透）

2019-11-07 08:55:58

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大礦業公司塞馬佛（Semafo）在西非各國擁有多處礦場，而在西非布吉納法索一列滿載塞馬佛員工的車隊傳出在當地時間週三遭到不明武裝人士伏擊，造成塞馬佛員工37人死亡、超過60人受傷。

綜合外媒報導，此次事件發生在布吉納法索東部大區一處礦區，當時塞馬佛員工分乘5輛公車並由軍隊護送，不料卻遭到大批身分不明的武裝份子埋伏，造成37人死亡、超過60人受傷，此傷亡人數還不包含現場護衛塞馬佛員工的軍隊人員。當地人士透露，在車隊最前排的前導軍用車輛在一段通訊極差、沒有的路段被爆炸裝置攻擊，明顯是計畫性攻擊。

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過去塞馬佛在布國經營的兩座礦山附近也曾經發生過武裝事件，塞馬佛已為此加強安全，但週三仍是遭到計畫性伏擊，這起事件也成為布吉納法索近年來最致命的一次襲擊。

塞馬佛也對此發布聲明證實多人死傷事件，並強調：「我們正在全力和布吉納法索當局各階層合作，確保我們員工、承包商和供應商的人身安全。」

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