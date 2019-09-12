索羅門恐與台斷交？ 吳釗燮示警：中國承諾常未兌現

2019-09-12 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕索羅門群島是台灣的太平洋友邦之一，台索邦交近期備受關注，針對中國不斷擴增在太平洋的勢力，外交部長吳釗燮指出，「有不少例子顯示，中國以基礎建設、投資承諾吸引他國與台灣斷交，轉與中方建交，中國卻常未兌現承諾」，吳還透露，「有國家因此想重新與台灣建立關係。

綜合媒體報導，索羅門群島4月組成新政府後，台灣與索國的邦交再度引發關注，中國為挖走台灣友邦，常以基礎建設、鉅額投資的承諾，吸引其他國家與台斷交。針對索國恐因中國提供基礎建設而轉向，吳釗燮受訪時表示，「不清楚中國對索羅門做了什麼樣的承諾，不過若以過去的案例來看，中國常未能遵守所做出的投資承諾，即便有履行承諾，卻也使其他國家陷入無法負擔的高額債務」。

吳釗燮細數了近年案例，他指出，中國2016年與聖多美普林西比建交，承諾要蓋耗費6億美元深水港；2018年向布吉納法索承諾高速公路、鐵路共10億美元的建設，這些到目前為止，都沒有動工，同年與多明尼加建交，承諾30億美元的多項投資項目，但到目前為止，零動工」。

針對遭中國挖腳的前友邦，吳釗燮指稱，「有一個已斷交台灣轉與中國建交的國家，因中方至今未能兌現當初數十億美元基礎建設的承諾，讓當時決定與台斷交的該國總統很後悔跟中國建交」；吳表示，「這個國家將要進入選舉熱季，該國外交部長當時主導與台灣斷交，甚至以此為重要政績且期望參選總統，但支持度只有0.8%」。

吳釗燮透露，「這個國家也透過管道、派人來向台灣表示，希望跟台灣重新建立關係，不過我們覺得當時他們傷害我們太大，現在因為中國無法兌現承諾就要回頭找台灣，這不是我們的風格」；吳強調，「對中國存有幻想的國家來說，這是很好的借鏡」。關於吳釗燮所指的國家，根據了解應為多明尼加，該國將於2020年5月舉行大選。

此外，吳釗燮舉「厄瓜多」為例，「中國承諾要幫厄瓜多蓋水壩，蓋好後卻出現7000多條的裂縫，想利用水壩進行發電，但沒想到不僅無法達到發電的目標，更破壞了原本的發電系統，即便在此情況下，還是得償還積欠中國的債務，對厄瓜多來說，這是一個慘痛的經驗」；吳還指出，「2017年中國幫肯亞蓋好一座橋，但沒多久就垮了，錢還是得還中國」。

最後，吳釗燮表示，「透過這些例子，希望讓更多國家了解，避免他們陷入中國是可以幫助經濟、帶來投資的幻想；中國的承諾是有可能無法兌現的，這是對中國有幻想的國家、政治人物需要認清的事實」。

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