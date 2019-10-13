槍手突襲布吉納法索清真寺 釀15死多人重傷

2019-10-13 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕西非國家布吉納法索消息人士12日透露，該國與馬利接壤的烏達蘭省發生恐怖攻擊，當地薩爾莫西村（Salmossi）的清真寺於11日晚間遭槍手闖入，造成15死多人重傷的慘劇。

據《路透》報導，一群與伊斯蘭國、蓋達組織有聯繫的伊斯蘭叛亂武裝分子，今年從馬利進入布吉納法索，隨即引發了種族和宗教緊張局勢。

非洲薩赫爾地區（橫跨非洲北部、中部多國的地帶）暴力事件向來層出不窮，特別是在馬利，相對而言布吉納法索就較為平靜，但這次恐攻已將形勢打破。

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