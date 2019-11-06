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香港人反抗》致公開信予林鄭 遭警性暴女學生要求獨立調查

挺身出面揭露港警性暴力的香港中文大學女學生吳傲雪，今（6）日發表公開信給予香港特首林鄭月娥（見圖）。（美聯社）

挺身出面揭露港警性暴力的香港中文大學女學生吳傲雪，今（6）日發表公開信給予香港特首林鄭月娥（見圖）。（美聯社）

2019-11-07 00:18:15

〔即時新聞／綜合報導〕挺身出面揭露港警性暴力的香港中文大學女學生吳傲雪，今（6）日發表公開信給予香港特首林鄭月娥，以一個遭受警暴的受害者身分，要求港首會同行政會議，根據《調查委員會條例》，委任一個獨立、公正且賦權的調查委員會。

根據《立場新聞》報導，吳傲雪表示，自6月反送中抗爭爆發以來，已經過去了5個月，然而面對市民的苦難與呼喊，香港政府僅有的作為是袖手旁觀、並重複一遍又一遍的空洞發言。而自己做為港警濫暴的當事人，從匿名投訴到挺身而出，在多次的揭露受屈經歷後，得到的卻不是正義的彰顯，而是不停的電話滋擾和人身恐嚇。

吳傲雪表示，自己願意宣誓、並以個人名譽和信用擔保供詞確實，但所不能接受的，是將自身經歷交由一個無法伸張正義的現行機制去處理。

吳傲雪指出，「平等機會委員會」只負責執行《性別歧視條例》，卻無權處理自己遭警員性暴力對待的刑事案件；而「申訴專員公署」無權調查警方在防止罪案而行動時，所涉及的行政失當，故亦無法申訴自己遭警員延誤救治、以及侵害人權的案件；而「獨立監察警方處理投訴委員會」則無權調查所有對警察的投訴，只能從旁審議、及觀察警察投訴課的調查。

文末，吳傲雪以一個遭受警暴及人權遭剝奪的受害者身分，要求港首會同行政會議，根據《調查委員會條例》，委任一個獨立、公正且賦權的調查委員會，去尋求社會所迫切需要釐清、得知的真相、去釐清所有事件的責任歸屬、去還予所有遭受警暴、遭剝奪人權的人士所應有的正義。

挺身出面揭露港警性暴力的香港中文大學女學生吳傲雪。（圖擷取自臉書＿Varsity CUHK）

挺身出面揭露港警性暴力的香港中文大學女學生吳傲雪。（圖擷取自臉書＿Varsity CUHK）

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