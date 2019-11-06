中製催淚彈釋放有毒物質 香港化學博士：須立即停用

香港大學化學系博士「Dr. K. Kwong」高聲疾呼，中國製催淚彈所釋放的有毒物質，遠高於他國所製的催淚彈，呼籲必須立刻停止使用。圖為2日下午4點16分於銅鑼灣崇光百貨外的一枚高溫著火的催淚彈。（圖擷取自臉書＿中大校園電台 CUHK Campus Radio）

2019-11-06 23:20:10

〔即時新聞／綜合報導〕化武專家、香港大學化學系博士「Dr. K. Kwong」分析中國與其他國家製造的催淚彈之不同，指出中國製催淚彈所釋放的有毒物質，遠高於他國所製的催淚彈。文末，「Dr. K. Kwong」高聲疾呼，使用中國催淚彈可以解決的不是「政治問題」，而是「解決市民」，因此必須立即停用！

根據《立場新聞》該則社論，「Dr. K. Kwong」解釋，催淚彈一般由彈身（含鋼）、彈藥和雷管（引爆裝置）、催淚劑固體（主要是CS）、發熱材料（目的在於使催淚劑氣化、散播）所組成。而各國催淚彈的主要差別在於發熱材料的不同。

請繼續往下閱讀...

而由於CS超過400度就會分解，目前已知分解出的產物，包含可能導致肺積水的鹽酸氣體（HCl）、劇毒且致命的氰化氫（HCN）、「世紀之毒」的超級致癌物戴奧辛（Dioxin），因此各國都希望能盡可能地降低催淚彈的發熱溫度。而CS（O-Chlorobenzalmalononitrile）常溫為固體，約在攝氏100度融化、攝氏300度氣化，所以受熱到一定溫度會變成蒸氣，遇冷則化為空中微粒，被人體吸入。

而中國與伊朗所製造的催淚彈的發熱材料中，還原劑所使用的材料含鎂粉、鋁粉，燃燒溫度可高達攝氏3300度、均溫低於攝氏2000度；而各國多使用碳粉、矽粉（Si）作為還原劑，溫度最高可達攝氏1500度，均溫低於攝氏1000度。

而氧化鋁（Al2O3）與氧化鎂（MgO）的白煙，比起二氧化矽（SiO2）的煙霧來得更為大顆，也因此，中國製催淚煙霧比各國的來得濃密、厚重，而且也更白。

「Dr. K. Kwong」表示，他國所製造的催淚彈溫度低，水一澆就降溫，但中國製催淚彈溫度極高，用水澆淋反而會使得水與鎂、鋁起化學反應，過程中會不斷「爆」出氫氣，非常危險。用手觸碰會被燒傷、打中人就會著火，其高溫甚至可以融化柏油路。

而中國製的催淚彈内含的CS比他國製催淚彈高上許多，溫度又高，分解出的有毒氣體也大量許多。文末「Dr. K. Kwong」結論，用中國催淚彈可以解決的不是政治問題，而是解決市民，因此必須立即停止使用中國製催淚彈！

遭中國製催淚彈炸傷的急救員，後背嚴重灼傷，表皮焦黑、脫落。（圖擷取自臉書＿城市廣播 City Broadcasting Channel （CBC））

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法