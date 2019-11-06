不避談香港議題 法國總統告訴習近平：需要對話

法國總統馬克宏（左）今天表示，他告訴中國國家主席習近平（右），歷經數個月民主抗爭的香港議題需要對話。（法新社）

2019-11-06 22:04:44

〔中央社〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示，他告訴中國國家主席習近平，歷經數個月民主抗爭的香港議題需要對話。

北京當局先前警告，香港議題不應列入外交議程，但結束為期3天中國行的馬克宏在記者會表示：「我曾多次清楚地向習近平主席提了這件事情。」

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「我表達了我們和其他歐洲國家的關切。」

馬克宏說：「我們一再呼籲各方對話，要展現克制、緩和。」他還透露，自己告訴習近平「問題核心在於強調透過對話緩解局勢的必要性。」

長達5個月、爭取更多民主自由並要求究責濫用暴力警員的大規模示威，讓香港這個國際金融中心陷入動盪。

香港主權於1997年從英國移交給中華人民共和國，但如今北京當局一再指控有「外國勢力」助長香港的動盪局勢。

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