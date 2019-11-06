終於來啦！美推出藍點計畫 對抗中國一帶一路

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）。（法新社）

2019-11-06 07:58:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國一帶一路政策以加強合作國基礎建設之名，增加中國影響力，引起亞洲、西方國家對於地緣政治風險的疑慮，如今美國計畫推出「藍點網路計劃」對抗一帶一路，維持大型基建項目的國際標凖。

《BBC中文網》報導，中國一帶一路推行至包括亞洲、歐洲、南美洲共126個國家和29個國際組織，美國則於2017年推動「自由開放印太戰略」作為抗衡，如今美國國會成立的海外私人投資公司宣布「藍點網路計劃」，促進市場驅動、透明且財務可持續的基礎建設發展。報導指出，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，如果商業公司對基建項目有興趣，藍點意味著能夠安全經營的地方。

請繼續往下閱讀...

報導表示，「暗淡藍點」（Pale Blue Dot）來自於1990年美國無人太空船航海家1號在距離地球64億公里處拍攝的地球照片，在照片中，地球是一個小小的藍點。

《金融時報》報導，「藍點網路計劃」是由美國投資機構OPIC在印太商業論壇上宣布，將設立指導委員會，邀請其他國家、私人企業、公民團體參與。報導分析，「藍點網路計劃」組織者表示，該倡議將成為私人融資的催化劑，但無貸款功能，至於中國一帶一路，則有中國國有銀行、企業的鉅資支持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法