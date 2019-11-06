為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

終於來啦！美推出藍點計畫 對抗中國一帶一路

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）。（法新社）

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）。（法新社）

2019-11-06 07:58:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國一帶一路政策以加強合作國基礎建設之名，增加中國影響力，引起亞洲、西方國家對於地緣政治風險的疑慮，如今美國計畫推出「藍點網路計劃」對抗一帶一路，維持大型基建項目的國際標凖。

《BBC中文網》報導，中國一帶一路推行至包括亞洲、歐洲、南美洲共126個國家和29個國際組織，美國則於2017年推動「自由開放印太戰略」作為抗衡，如今美國國會成立的海外私人投資公司宣布「藍點網路計劃」，促進市場驅動、透明且財務可持續的基礎建設發展。報導指出，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，如果商業公司對基建項目有興趣，藍點意味著能夠安全經營的地方。

報導表示，「暗淡藍點」（Pale Blue Dot）來自於1990年美國無人太空船航海家1號在距離地球64億公里處拍攝的地球照片，在照片中，地球是一個小小的藍點。

《金融時報》報導，「藍點網路計劃」是由美國投資機構OPIC在印太商業論壇上宣布，將設立指導委員會，邀請其他國家、私人企業、公民團體參與。報導分析，「藍點網路計劃」組織者表示，該倡議將成為私人融資的催化劑，但無貸款功能，至於中國一帶一路，則有中國國有銀行、企業的鉅資支持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
反制一帶一路 日美提供印太貿易保險
2019-11-04 05:30

反制一帶一路 日美提供印太貿易保險
債務陷阱？中國將掌控索羅門金礦基建 薛冰：提前收成
2019-10-30 20:25

債務陷阱？中國將掌控索羅門金礦基建 薛冰：提前收成
超優企業 年年獲運動企業認證標章

超優企業 年年獲運動企業認證標章
薇拉夫人的國際關係料理藝術》中國國家主席習近平訪問印度、尼泊爾爭奪南亞影響力
2019-10-27 17:16

薇拉夫人的國際關係料理藝術》中國國家主席習近平訪問印度、尼泊爾爭奪南亞影響力
「一帶一路」漫畫列禁書 大馬：宣揚共產主義、危害安全
2019-10-24 00:28

「一帶一路」漫畫列禁書 大馬：宣揚共產主義、危害安全
留住LPGA冠軍盃 疾呼啟動6年培訓

留住LPGA冠軍盃 疾呼啟動6年培訓

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播