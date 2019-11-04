反制一帶一路 日美提供印太貿易保險

印度洋島國斯里蘭卡自加入中國「一帶一路」後，深受其害，積欠中國逾八十億美元，被迫交出漢班托塔港經營權九十九年，之後又傳出中國計畫提供四十億美元打造「可倫坡海港城」，但斯國已決定與日本、印度共同開發可倫坡港。（美聯社檔案照）

2019-11-04 05:30:00

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據「日經新聞」報導，由於中國藉由「一帶一路」名義，大舉在印太地區擴大投資，美國和日本為了反制中國的野心，計畫對能源、客機製造等交易提供貿易保險，以讓雙方企業在印太地區爭取更多投資機會。

美國將參與日本主導的投資計畫，並承擔這些交易的部分風險。由美日兩國政府出資成立的日本出口和投資保險公司（NEXI）與美國進出口銀行（EXIM），預計在週一簽署協議；透過NEXI和EXIM，美國和日本政府將協助減輕出口商在出口目的地面臨的武裝衝突、天然災害和企業破產等風險，減輕私人企業為這類交易所做的貸款。

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這項新安排將涵蓋日本企業主導的出口交易，例如液化天然氣廠及三菱飛機公司研發的中型客機SpaceJet，每筆交易擔保金額從數百萬美元至最高逾十億美元。

目前，美國政府僅就美國企業主導的交易提供擔保。但由於近年來印太地區對基礎建設和能源設施的需求殷切，日本企業又專精這兩個領域，因此美國若對日本主導的交易提供擔保，將有助於日本企業爭取到更多合約。

根據亞洲開發銀行數據，從二○一六年至二○三○年，亞洲對基礎建設的需求約達二十六兆美元，NEXI和EXIM擴大貿易保險的合作，可反制中國藉由「一帶一路」名義，大舉在印太地區擴大投資，具有重要的戰略意義。

不過，EXIM的特許經營授權將在十一月二十一日到期。儘管EXIM廣受美國企業界支持，但一些進步和自由派國會議員，則反對對EXIM的特許經營再授權，認為是一種給企業的福利。

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