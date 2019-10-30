債務陷阱？中國將掌控索羅門金礦基建 薛冰：提前收成

索羅門群島已與中國簽訂新合約，為復甦廢棄金礦，中國將建造並擁有相關能源、港口、道路、橋梁及鐵路等基礎建設。圖為索國國旗立於中國天安門廣場。（路透）

2019-10-30 20:25:24

〔即時新聞／綜合報導〕索羅門群島（Solomon Islands）已與中國簽訂新合約，為復甦最大島瓜達爾卡納爾島（Guadalcanal）上的金礦，中國將建造並擁有該島上所需的能源、港口、道路、橋梁及鐵路等基礎建設。

據《路透》報導 ，索羅門群島與中國建交後，近日簽訂這項新的金礦工程，中國駐巴紐大使薛冰形容將此形容為這段外交關係的「提前收成」，讓中國找到在太平洋擴張利益的立足點，與美國及其盟友抗衡。

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大規模的基礎設施將由中國公司擁有

報導指出，當地民眾曾質疑這項復甦「金嶺」（Gold Ridge）金礦的工程，將會為索國帶來沉重的財政負擔，但在金礦計畫啟動儀式中，中方向他們保證索國不必負擔建設基礎設施的費用。

然而，索國亦不會擁有這些基礎設施的產權，根據中索合約內容，任何與金礦工程相關的基礎設施，都將歸於中國萬國國際礦業所有。萬國也已將鐵路工程以8.25億美元（台幣約251億元）發包予中國國家鐵路集團，將分為數階段完成。

根據影音紀錄，中方在典禮上表示，這項合約所涵蓋的範圍，將不只限於與金礦相關的基礎設施興建。

中國駐巴紐大使薛冰稱：「只有中國會顧及當地人民的利益和友誼，我們已經準備好克服這項工程將會遭受的障礙，並已開始計畫道路、橋梁、採礦設備、水利發電站等設施。」此外，中國鐵路曾於9月表示，這項工程也包括港口興建。

強調無政治意圖仍大秀外交關係

據悉，瓜島是索羅門群島最大島，首都荷尼阿拉（Honiara）也位於島上，二戰時為太平洋戰場重要的戰略據點。雖然索羅門政府、萬國及中國鐵路皆否認這項金礦工程合約具政治意圖，但典禮上中索雙方卻不吝於展現對新外交關係的期許。

薛冰在典禮上稱：「這不只是金嶺金礦的嶄新開始，更是中索兩國之間友好合作的提前收成（early harvest），我們在35日前正式締結了外交關係。」

據信索國政府、地主代表，以及中國政府、中國鐵路、萬國集團代表皆出席了這項典禮。這項工程合約最早見於今年9月，正是索國轉向投靠中國，迫使我國宣布斷交的時間點。

在我國提出抗議的同時，美國也曾深表不滿，曾以「債務陷阱」來形容中國在太平洋國家所進行利益擴張。索羅門反對黨議員凱尼洛里亞（Peter Kenilorea）則向《路透》表示，這項合約完全不透明，所有條件都必須再釐清。

金礦儲藏量普通，專家：背後有其他原因

過去負責開採索羅門金礦的私人企業，普遍皆難以維持收支平衡，因此這項中索金礦工程合約的規模，令許多礦業分析師感到非常不解。

澳洲獨立礦業分析師斯特拉坎（Peter Strachan）表示，這項合約的規模對一個相對低等、儲藏量普通的金礦工程而言，實在是「太過頭了」（way over the top）。曾親自前往金嶺金礦觀察的斯特拉坎表示：「這個投資背後一定有其他原因。」

金嶺金礦最後一次開採是在2014年，因遭遇嚴重洪患而關閉。在其全盛時期，索國30%的國內生產總值（GDP）皆來自此金礦，但主要還是以出口木材為大宗。

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