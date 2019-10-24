「一帶一路」漫畫列禁書 大馬：宣揚共產主義、危害安全

2019-10-24 00:28

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞內政部23日宣布查禁《互利共贏的一帶一路》漫畫，指出漫畫宣揚共產主義和社會主義，含有危害公共秩序、安全的內容。作者和畫家等人已遭警方調查。

綜合大馬媒體報導，《互利共贏的一帶一路》漫畫由馬中商務理事會首席執行員丘光耀主編、大馬漫畫家張寶玲（筆名番茄）繪製，今年4月發行中英文版本，近期推出馬來文版本，因為出版商將各版本漫畫寄派給學校，因而引起大馬政壇關注。

大馬內政部23日援引出版法令宣布，查禁3種語言版本的《互利共贏的一帶一路》漫畫，任何人若非法印刷、出版或擁有這3版漫畫將遭起訴，面臨最高3年有期徒刑或2萬令吉罰款，或兩者兼施。

大馬內政部公告指出，這3語版本的漫畫涉及宣揚共產主義及社會主義，錯誤傳播共產主義及誤導性的資訊，同時含支持或同情共產鬥爭的元素。

公告指出，漫畫也含有危害公共秩序、安全及引發民眾生畏的內容，可能引導讀者尤其年輕人對大馬歷史產生懷疑，甚至質疑先賢們在爭取獨立及發展國家的努力。

內政部也認為，該漫畫的內容沒有顧忌大馬作為多元族群及宗教的敏感度，破壞社會和諧及團結。

在《互利共贏的一帶一路》漫畫被列為禁書後，丘光耀、張寶玲和漫畫印刷廠代表及亞洲漫畫文化館經理張玉麒等4人，23日遭到警方調查，下午到武吉安曼警察總部錄口供。

丘光耀事後向媒體說，漫畫內容是描述中國政府的「一帶一路」政策，無可避免會提到中國歷史脈絡，以及中國國家主席習近平的觀點，他否認是在宣揚共產主義。

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