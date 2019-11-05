從西藏看香港「一國兩制」 中大教授：港警將被清算重組

香港中文大學公共政策研究所副主任黃偉豪今投書媒體，以中共當年用蒙古騎兵鎮壓西藏為例，解釋「一石五鳥」的統戰策略，他警告「中共將會清算、重組香港警隊」，以此來架空香港。（圖擷取自明報）

2019-11-05 00:25:16

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中目前未見止息的跡象，警民衝突依然不斷發生，對此，香港中文大學公共政策研究所副主任黃偉豪今（4）投書媒體，以中共當年用蒙古騎兵鎮壓西藏為例，解釋「一石五鳥」的統戰策略，他警告「中共將會清算、重組香港警隊」，以此來架空香港。

根據《明報》報導，香港中大副教授黃偉豪今投書評論中國的「一國兩制」，在文中以1950年接受中共「一國兩制」的西藏，以及之後鎮壓西藏的蒙古騎兵為例，黃偉豪認為，現任香港特首林鄭月娥即將下台，屆時，中共將成立獨立調查委員會清算香港警察，為林鄭後的香港政府爭取民望、穩定政局。

請繼續往下閱讀...

首先，黃偉豪以「昔日西藏，今日香港」指出，西藏當年與中共簽下《十七條協議》後，接受「一國兩制，高度自治」卻慘遭血腥鎮壓，然而，西藏的「永享自治」雖然不像香港的「50年不變」，但下場卻十分淒慘；有鑑於此，黃偉豪強調，中共「統戰」策略的特色，就是不會長期真心遵守任何承諾，任何包括中美貿易戰在內的一切協議、和談和承諾，都只是短期的權宜和緩兵之計。

接著，黃偉豪點出中共的「一石五鳥之計」，他指出當年毛澤東借助蒙古騎兵鎮壓西藏，企圖在侵吞西藏之餘消耗蒙古人的軍事勢力，並以此製造兩族的仇恨，再以「為西藏人復仇」為由清算蒙古人，把精英剷除，使內蒙古永世再不能崛起。

最後，黃偉豪以西藏「一國兩制」的歷史推斷，香港「反送中運動」爆發至今已出現三鳥，中共在未來將透過清算與重組警隊，使香港陷入萬劫不復之地，永不能重回昔時的光輝；對此，黃偉豪呼籲香港人民，在「獨立調查委員會」成立之後，仍要謹慎思考是否處於佈局之中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法