26條誘台》國台辦稱造福台灣人 汪浩驚：像這4種人一樣？

中國今天宣布，推出最新對台《26條措施》，內容廣泛，橫跨允許台企參與5G、民航和金融組織等行業，強調享有同等待遇。圖為中國國家主席習近平發表講話的影像，在中國新疆街頭播送。（資料照，法新社）

2019-11-04 19:13:06

〔即時新聞／綜合報導〕〕中國今（4）天宣布最新對台《26條措施》，允許台企參與5G、民航和金融組織等行業，國台辦則聲稱，這26條措施是「對台灣同胞一視同仁的具體體現」。對此，國際政治金融專家汪浩表示，台灣人會想像新疆、西藏、香港以及北京低端民眾一樣，獲得「中國民眾的同等待遇」？

中國官媒《新華社》今天報導，中國中央為落實國家主席習近平對台灣人的承諾，包括國台辦等20個相關部門，今推出「關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」《26條措施》，自公佈日起施行。

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國台辦則聲稱，這26條措施「繼續率先同台灣同胞分享中國發展機遇，為台灣同胞、台灣企業提供更多同等待遇」。其宗旨與先前的「31條措施」一脈相承，像為中國百姓服務那樣造福台灣同胞的又一具體體現」。

對此，汪浩在臉書表示，給台灣民眾「提供與中國民眾同等待遇」是恩賜嗎？新疆民眾，西藏民眾，香港民眾，北京低端民眾是不是中國民眾？他質疑台灣人會傻傻的，想要獲得這些「中國民眾的同等待遇」嗎？

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