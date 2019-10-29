舉證打臉中共說法 中學者：西藏自古不屬於中國

中國高壓統治西藏，引發世界藏人不滿。（路透）

2019-10-29 09:46:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國長年在西藏實施高壓統治，引發世界藏人不滿，一名中國學者費時10年研究後發現，西藏自古以來就不是中國的一部份，打臉中共過去數十年的主張，他更痛批中國政府對西藏的侵略比日本侵華戰爭有過之而無不及。

根據美國《自由亞洲電台》報導，香港城市大學前講座教授、現居美國的劉漢城自退休後勤奮鑽研中國官方權威史料，他發現，在中共自己承認的中國古典典籍中，當局自己坦承，西藏在1950年以前從未是中國領土，而是中共在1950年用武力佔領的土地。

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劉漢城進一步列舉元、明、清及民國時期的官方典籍，發現無論是政府、公文、學者甚或是民間出版的書籍，從未提及西藏屬於中國，按朝貢及冊封官銜來判斷，也證明西藏不屬於中國。

劉漢城表示，中國政府多年來一貫強調，若西藏流亡政府欲與中共商談，「藏方代表必須先承認西藏自古以來屬中國領土不可分割的一部份」，但這實際上根本是一場大謊言，他說，中共在1950年「和平解放」西藏，實際上就是赤裸裸的侵占，但礙於不能承認派兵滅國，所以才假造西藏自古屬於中國。

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