駭人！ 男子在公墓挖出19世紀人骨 熬成「人骨湯」爽喝

加拿大一名20歲男子竟公然挖墳，還將裡面一具百年屍骨煮成「人骨湯」並當場喝了起來，嚇壞路過民眾，圖為示意圖。（美聯社）

2019-11-04 18:05:57

〔即時新聞／綜合報導〕太恐怖！加拿大一名20歲男子盧卡斯．達維（Lucas Dawe）今年4月至加拿大的南康塞普遜灣公墓（Conception Bay South cemetery）竟挖出百年屍骨，還熬成「人骨湯」並當場喝了起來，嚇壞路過民眾，警方獲報後才趕緊將盧卡斯逮捕。

綜合外媒報導，盧卡斯在今年4月6日跑到加拿大當地公墓墓園，挖掘墳墓並取得一具屍骨，並在墳旁直接燒開水將其煮成「人骨湯」，盧卡斯更當場「享用」這碗人骨湯。

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盧卡斯的瘋狂舉動意外驚動了路過民眾，因而報警舉發，警方到場將他逮捕後，法醫檢驗他所食用的人骨，發現人骨竟可以追溯到19世紀中期，警方也遺憾地通知死者後代「他們的親人被墳墓中挖出，還被熬成湯喝了」。

盧卡斯事後感到懊悔，他表示「當時我會這麼做，是因為酗酒喝醉了。我確實感到難過，真的非常抱歉，但這也不是藉口」。法官對盧卡斯做出宣判，他因干擾屍體遭監禁120天，竊盜罪另加30天拘禁等，最後他被判處12個月的緩刑。

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