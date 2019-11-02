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不滿亞裔店員講華語 加國地方媽媽跳針狂嗆「閉嘴」！

加拿大溫哥華上月29日發生一樁種族衝突事件，有位白人婦女在啟康藥局聽到亞裔店員講華語，竟然情緒失控喝斥女店員「閉嘴」，還跳針狂嗆「你很無禮」。（圖擷取自Twitter「Eren」）

加拿大溫哥華上月29日發生一樁種族衝突事件，有位白人婦女在啟康藥局聽到亞裔店員講華語，竟然情緒失控喝斥女店員「閉嘴」，還跳針狂嗆「你很無禮」。（圖擷取自Twitter「Eren」）

2019-11-02 23:11:33

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大溫哥華（Vancouver）上月29日發生一樁種族衝突事件，有個白人婦女在啟康藥局（Shoppers Drug Mart）聽到亞裔店員講華語，竟然情緒失控喝斥女店員「閉嘴」，跳針狂嗆「你很無禮」，整段過程全被路人側錄分享到網路上，影片一出引發網友大力抨擊。

綜合媒體報導，影片中可見一名帶著兒子的白人婦女站在櫃檯，在聽到亞裔女店員與同事講華語後，竟然抓狂怒斥女店員「閉嘴」，不斷跳針指著店員說，「加拿大是講英語的」，接著婦女對著女店員連嗆兩次「你很無禮」；對此，遭到羞辱的女店員不發一言，只能滿臉無奈直搖頭。

加拿大白人婦女口出惡言辱罵亞裔店員的過程，全都被曾姓男子（Allen Tseng）側錄拍下，他受訪時說，他並沒有看到事發原因，但確定女職員當時正在服務那名婦女，卻因為她與經理使用華語交談，引起對方不滿。

這段種族歧視的影片曝光後，引起網友們熱烈討論，許多人痛批加拿大婦女「白人優越主義作祟」，並說「人有權利講自己的母語」。此外，啟康藥局的母公司羅布勞集團（Loblaws）事後也發聲明譴責羞辱亞裔的白人婦女，強調集團相信顧客及員工之間能夠相互尊重，對這樣歧視的行為感到震驚。

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