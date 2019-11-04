電話門風暴 川普：吹哨者供不實資訊應揭發身分

2019-11-04 05:11:02

〔中央社〕美國總統川普日前被吹哨者舉發，疑似在7月通電話施壓烏克蘭總統澤倫斯基調查民主黨政敵拜登和他兒子。川普今天則表示，應該揭發這名吹哨者的身分，因為他提供了不實資訊。

路透社報導，川普在沒有提供證據的情況下，暗示這名吹哨者可能犯下詐欺罪。

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川普在白宮告訴記者：「吹哨者應該被揭發，因為他提供不實資訊，他編造了故事。」

吹哨者的律師柴德（Mark Zaid）稍早在推特（Twitter）發文指出，在川普的主導下，共和黨人「試圖揭發我們客戶的身分，這可能危害他和家人的安全」。

這名吹哨者的舉報，已經促成美國聯邦眾議院在10月31日以232票對196票通過一項決議案，決定針對川普正式展開嶄新且公開階段的彈劾調查。

「紐約時報」（New York Times）曾在9月報導，舉發川普施壓烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）調查前副總統拜登（Joe Biden）的吹哨者，是一名中央情報局（CIA）男性幹員。

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