僧人信徒搖五星旗高歌獻舞 佛門淨地被迫演出「忠黨愛國」

中國政府以政治力干預佛教界，強制安排忠黨愛國的表演節目，各地寺廟、僧人無奈之下，只得配合演出「愛國表演」。圖為廬山市萬杉寺僧人在中國國慶日舉行升旗儀式。（圖擷取自＿寒冬bitter winter）

2019-11-03 21:23:45

〔即時新聞／綜合報導〕中共淫威之下，佛門不得清淨！中國政府以政治力干預佛教界，強制宗教界安排忠黨愛國的表演節目，各地寺廟、僧人只得配合演出「愛國表演」，包含高喊愛國口號、宣誓「忠黨愛國」、歌頌愛國歌謠、揮舞五星紅旗等。種種荒謬景象讓當地一名年邁信徒憤慨斥道，「如今佛門淨地在中共強權下，被整治得不倫不類。法師不像法師，和尚不像和尚」。

根據《寒冬》報導，中國國慶日當日，中國河南省禹州市梁北鎮關聖禪院內，法師帶領著眾信眾高呼愛國口號：「愛國愛教，不忘初心，共築中國夢」。緊接著，眾信徒聚集在旗台旁，進行升國旗儀式，眾僧人、信徒搖舞著小紅旗、高唱國歌。

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當地一名信徒透露，現場參加國慶活動的不只有寺廟僧侶，還有禹州市宗教局、佛教協會官員。

而升旗結束後，眾信徒在宗教局官員的指令下，高呼「祖國萬歲，阿彌陀佛」，接著，再合唱愛國歌謠《我的祖國》。

活動節目中，一名佛教法師獨唱愛國歌謠《我的中國心》：「無論何時、無論何地，心中一樣清，流在心裡的血，澎湃著中華的聲音，就算生在他鄉也改變不了，我的中國心」。

另外，現場還有16名女信徒在愛國歌曲《五星紅旗》伴奏下獻上舞蹈，以示「忠黨愛國」之情懷。

當地一名年邁信徒見到此景氣憤斥道，「如今的佛門淨地在中共的強權下，被整治得不倫不類。法師不像法師，和尚不像和尚」、「這樣發展下去，正宗的佛教教義就會逐漸消失」，同時也無奈嘆道，中國政府定期審查宗教活動場所登記證，要是寺廟不配合，就無法通過下一次的登記證審查。

而佛教徒被迫唱愛國歌謠、歌頌黨國，卻被禁止唱佛曲。9月26日在安陽市殷都區金祥寺內的建國70週年慶祝活動上，一名佛教徒向政府官員請求唱1首佛教的歌，遭官員斷然拒絕：「不能唱佛教的歌，只能唱擁戴共產黨的歌」。

另外在廬山市萬杉寺9月21日的國慶交流會中，僧人也被要求宣誓忠黨愛國。

由中國江西省廬山市「民族宗教事務局」9月5日所下達的文件指出，中國當局針對宗教界「慶祝祖國70周年」的指示，包含要求宗教界開展、設計形式多樣的系列活動，並且以宗教界人士的親身體會和感受，進一步激發「愛黨愛國」之熱情、堅定「與黨同心、同向、同行」的信念。

佛教法師身披袈裟、獨唱《我的中國心》：

升國旗時，眾僧人、教徒手持、搖舞五星紅旗：

16名女信徒在愛國歌曲《五星紅旗》伴奏下獻舞：

中國河南省禹州市梁北鎮關聖禪院內，眾僧人、信徒搖舞著小紅旗、高唱中國國歌。（圖擷取自＿寒冬bitter winter）

河南禹州市梁北鎮關聖禪院內16名女信徒在中國國慶日，在《五星紅旗》一曲伴奏下獻舞，以示忠黨愛國。（圖擷取自＿寒冬bitter winter）

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