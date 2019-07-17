教堂被迫掛習近平像 中國基督徒指控官方迫害宗教自由

2019-07-17 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川成都秋雨聖約教會有逾百名信徒在去年底被捕，該教會成員廖強與家人在上周逃離中國，抵達台灣等待庇護，至今仍心繫在中國受到打壓的基督徒。他與23歲女兒任瑞婷描述，中國官方去年12月起對成都秋雨聖約教會大規模逮捕，他們被持續監控7個月。任瑞婷說，「你要知道，中國是一個絕對沒有宗教自由的地方」，迫害中國基督徒宗教自由的正是當今的中國政府。

《德國之聲》昨日在臉書發布「信習近平還是信上帝？」影片，影片中任瑞婷說：「我站在這裡，我是在為『公義』發聲，我沒有說一句假話，對他們（信眾）造成威脅和騷擾的是那些行不公義的人，就是我們目前的中國政府。」

她指出，河南的教會被迫要在教堂中掛上習近平的肖像，聽說廈門有26個教會列在名單上，要一個挨一個取締，上週已經有2間200人以上的教會被直接取締。任瑞婷表示，中國政府口中說「不反對信仰自由」，卻禁止信眾在秋雨聚會，「秋雨是個持守信仰的教會，為什麼我們不可以在這裡聚會」？

該影片中，信眾質疑警察濫權、干預宗教自由，中國執法人員卻只回應：「妳怎麼知道我沒權力管宗教？對不對？這個是被政府取締的地方。」而貴州省的宗教執法大隊在「勸導」一個家庭教會時，當地民族宗教局局長謝明星揮舞雙手，指著當事人鼻子激動斥責：「我在這裡跟你說句實話，你在你家教你的孫子唱『讚美詩』，給他傳播這種（基督教）思想，你就是違法的！你曉不曉得？！你曉？！」

信眾指證歷歷，這一系列宗教迫害起源於秋雨聖約教會去年9月9日的證道，教會創辦人王怡牧師說：「我們相信我們有責任要告訴席近平，他是一個罪人，他所帶領的這個政府，大大地得罪了神！因為他逼迫主耶穌的教會，若不悔改，必要滅亡！」

廖強表示，他沒有傷天害理下就被警方審訊，而後更直接被上銬足足二十幾個小時，「銬在那鐵椅上。第二天我回到家，屁股都腫了」。廖強說，在中國政府不斷的逼迫之下，可能當下會承受不了如此折磨，也可能會暫時投降，「但我的內心，我應該是不會放棄的。」

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