中國宗教迫害升級！ 官方掌控教會也遭迫害

2019-04-07 15:15

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國福建湄洲媽祖祖廟董事長林金贊日前來台參加鎮瀾宮媽祖信俗國際論壇活動，順便宣揚「天下媽祖共一家，兩岸同胞一家親」，但堅持無神論的中國共產黨迫害宗教信仰卻全面升級，連官方管控的「三自愛國教會（堂）」也在劫難逃。據關注中國宗教自由和人權狀況的線上雜誌《寒冬》（Bitter Winter）報導，河南當局，查抄取締多地三自教會、燒毀教會物品，並暴力毆打及逮捕信徒。

三自教會又稱三自愛國教會，為服從中國政府的政治領導，不受國外教會的管理和干預的「自治、自養、自傳」中國基督教教會，是中國唯一「合法」的基督信仰教會。

據報導，自去年以來，河南省境內官方認可的三自教會的十字架幾乎被拆光，數量可能達到7000座，同時大量教堂也被拆毀，還有許多被查封，改作他用，當局甚至強迫教堂負責人將教堂「捐」給政府。

《寒冬》記者日前來到河南省永城市臥龍鎮中心教堂，看到教堂大門緊閉，大門兩邊的基督教對聯與大門上方的「基督教堂」幾個字已被水泥白灰塗抹，大門兩邊的牆上寫著中共宣傳標語，從外觀已看不出是教堂。

教會信徒說，2018年8月22日凌晨約4點，臥龍鎮政府調動17個村的村幹部及鎮政府官員約100多人，把守在教堂門前不准信徒進入，並下令關閉教堂，一名官員威脅守在裡面內的信徒「再不離開，就給我打，打死白死。」

話剛說完，政府人員蜂擁而上，圍著手無寸鐵的信徒拳打腳踢，霎時，教堂裡打聲、罵聲、痛哭聲亂作一團。一名信徒回憶當天的情景說，一政府官員用衣服蒙住一名年過五旬的女信徒，數名官員對其拳打腳踢，該信徒被打得遍體鱗傷，哭喊著「救命」從教堂裡逃了出來。

去年11月中旬，河南漯河市臨穎縣杜曲鎮河董天主教堂也被強行取締、清空。據一位要求匿名的信徒稱，漯河統戰部、縣宗教局官員下令：「教堂內不能留下任何有關信仰的痕跡，牆上的字、對聯一件都不能留，統統撕掉！」隨後，教堂內的琴、音響、被子等物品被清空。幾天後，鎮委書記又命人將傳福音資料、信主對聯、聚會用的凳子等全部燒毀，證明即使屬於政府控制的官方三自教會，也不能倖免於迫害。

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