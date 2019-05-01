中共迫害地下天主教不只抓捕 神父曝3大更可怕手段

2019-05-01 21:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國打壓地下天主教，除了強硬抓捕神職人員，使其加入中國管理全國天主教的組織「愛國會」外，另一方面還採用「分化」手段，意圖從內部進攻瓦解教會。

據《寒冬》報導，江西一名天主教神父指出，中共在執政初期，對地下天主教會採取暴力鎮壓，不只將有影響力的外國傳道士驅逐出境，還沒收教會財產。然而，此舉不僅沒有打垮教會，短短10幾年的時間，教友竟還成倍增長，因此中共改變策略，決定從教會內部進行瓦解，「這比抓捕更可怕，因為這種迫害根本無從防備」。

受訪神父表示，中共採取內部分化，主要利用3大手段，第一最重要，是監控不加入愛國會的主教；第二，取締地下修院，限制培養神職人員；第三，減少教友人數從而減少聚會場所。

報導指出，一旦主教被中共嚴密監控，行使權力受限，進而導致底下教職人員缺乏組織管理，此時，中共對內部實施威脅、恐嚇、抓捕及金錢利誘等手段，就能更輕易得手。

該神父提到，有些神父誓死不歸向愛國會，拉攏他們的人就會在教會中製造混亂，例如寫文章造謠中傷，意圖孤立那些神父，讓神父失去地位，「中共收買人心，在教會中製造混亂，導致教會從內部瓦解，這招真是太惡毒！」

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