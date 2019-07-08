中國打壓教會抓信徒 一家6口抵台避難：那裡不再安全

2019-07-08 23:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川成都秋雨聖約教會有逾百名信徒在去年底被捕，來自該教會的49歲廖強帶著5名家庭成員來台尋求赴美避難，週日在台北的教會進行時隔7個月的首次公開禮拜。

《美聯社》報導，廖強在上周逃離中國，帶著5名家庭成員抵達台灣。他和23歲的女兒任瑞婷描述，中國當局去年12月對成都秋雨聖約教會進行大逮捕以來，他們被持續監控長達7個月。

任瑞婷表示，逃離中國前，她出門都必須用社群軟體向警方報告行蹤，她被告知，如果不遵守，安全將無法得到保障。廖強說：「那時候我就知道，我們在那裡不再安全了。特別是我的孩子們有危險。」

廖強表示，警方試圖迫使他簽署一份聲明，譴責教會，但他拒絕了。他說：「如果我們的長老決定解散教會，那麼我可以接受，但你不能說這（教會）是邪惡或非法的。」

報導指出，廖強與家人希望申請赴美避難期間能留在台灣。不過，他們持有的是15天的旅遊簽證，未來尚是未知數。

台灣人權促進會表示，不確定廖強與家人能否在簽證到期後留在台灣，除非台灣政府願意以宗教迫害為基礎將其視為一起人道主義案件，將會嘗試幫助這個家庭找到解決方案。

任瑞婷仍希望有朝一日能回到家鄉，「有一天中國開放了，我們會回去。無論是五年、十年，我們最終會回到上帝希望我們服事的地方。」

成都秋雨聖約教會的牧師王怡仍被關押，被控煽動顛覆國家政權。王怡經常對中國政府和共產黨作出言辭犀利的批評，每年6月4日，他也舉行禱告會紀念天安門事件。他的妻子蔣蓉於上月獲釋候審。

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