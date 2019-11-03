中國教授認為日本學生比較優秀 竟遭學生舉報遭停課

中國國家主席習近平為了維權，舉報風氣滲透進校園。（路透）

2019-11-03 15:11:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平掌權後，學校開始大規模控制學生以監視教師，《紐時》採訪20多名師生後發現，中國已重現告密風氣，營造人人自危的恐懼，相當於回到毛澤東發起文化大革命的時期。

據《紐約時報》報導，調查後發現去年起，至少傳出12起學生舉報教授的案件，遭指控的師長皆遭嚴懲，曾任廈門大學經濟學教授的尤盛東（譯音）表示，去年上課時稱習近平提出的中國夢，其中的夢是幻想而非理想，不料遭到學生舉報，隨即被解雇。

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尤盛東指出，許多學生替他掛上「極端反共主義分子」標籤，他感嘆，在這人人自危的狀況下，該如何進步、創造發明。

一名大學女教授因為在課堂中批評習近平取消國家主席任期限制，遭學生舉報即被解雇；北京一位數學教授也遭停課，原因竟是學生爆料，這位教授認為日本學生比中國學生認真念書。

據了解，每班皆徵求一位學生訊息員，有些學校甚至指定只有黨員或政治思想正確者才有資格，還得按時繳交監督報告。作為獎賞，這些訊息員能拿到獎學金，未來還能獲得國家保障，在共產黨組織中順利升遷。

《紐時》認為，習近平為得到與毛澤東相同的歷史地位，便實施與文革類似的做法，穩固中國共產黨在中國人心中的地位。

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