韓正6日首次公開接見林鄭 傳要求港府加大打擊示威者

香港政府指出，特首林鄭月娥將在6日首次獲中國國務院副總理韓正公開接見。圖為香港示威者舉起批評林鄭月娥頒布「禁蒙面法」的海報。（路透）

2019-11-03 15:44:39

〔編譯孫宇青／綜合報導〕就在香港2日示威再次引發嚴重衝突之際，香港媒體引述特首辦公室指出，特首林鄭月娥5日結束上海行程後，將更動行程前往北京，並首次獲負責港澳事務的中國國務院副總理韓正公開接見。由於中共十九大「四中全會」才罕見論及要在香港加強維護國家安全，林鄭此次赴京備受矚目。

香港「南華早報」等媒體報導，林鄭月娥在10月31日前往上海，預計5日出席第2屆中國國際進口博覽會開幕式；國家主席習近平也料發表演說，兩人是否會晤引發討論。5日晚，林鄭將轉往北京，6日上午與韓正會面，下午則出席粵港澳大灣區建設領導小組第三次全體會議，並在7日返港。港媒指出，韓正此次料就香港情勢闡明中央立場，要求港府加大法律手段打擊示威者。

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身兼國務院副總理的韓正為中共中央政治局常委、中央港澳工作小組組長。盛傳6月「反送中」示威初爆發之際，韓正就曾南下深圳與林鄭密會，而本次將是他首度公開接見林鄭月娥。在林鄭月娥民望持續探底，加上英國「金融時報」不久前踢爆，北京有意在明年3月撤換特首之際，兩人會面格外受矚。

值得注意的是，中共十九大「四中全會」甫在10月31日落幕，官媒「新華社」發布的會議公報中，罕見論及香港問題，指稱「要建立健全特區維護國家安全的法律制度和執行機制」，令中國半官方智庫「全國港澳研究會」副會長劉兆佳推測，北京對香港動亂極為重視，眼見香港尚未就《基本法》第23條立法，不排除北京將親自「出手」維護國家安全。

「香港01」引述劉兆佳最新說法指出，韓正此次料就香港情勢闡明中央立場，要求港府加大法律手段打擊示威者，亦會力撐警隊繼續止暴制亂。他也提到，北京對港府處理風波表現甚為失望，認為主事官員危機感不足，「不知道這是生死決鬥」，但目前最重要仍是止暴制亂，應不會談及特首去留問題。

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