韓正六月兩度南下 凸顯北京憂慮

2019-07-04

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港特區政府修訂逃犯條例引發一連數場大規模示威，七月一日更發生示威群眾衝入立法會破壞，這起風暴震動北京高層，香港媒體三日報導，主管香港、澳門事務的中國國務院副總理韓正在「七一」遊行前夕再度赴深圳，就近掌握香港動態。韓正一個月內兩度南下坐鎮，凸顯北京中央對香港事態發展的憂心。

「香港○一」三日報導，六月中曾赴深圳的韓正，在「七一」遊行前夕，六月三十日再度南下深圳，消息人士說，「因為香港反修法浪潮持續，中央今年特別關心七一遊行形勢」，這也是近年首次北京領導人在七一遊行期間南下。

不滿林鄭誤判 媒體無用

韓正在六月十二日反送中警民衝突後，十四日在深圳接見香港特首林鄭月娥，翌日林鄭即宣佈暫緩修訂逃犯條例。「香港蘋果日報」報導，韓正看了七月一日立法會衝突場面後，向林鄭轉達國家主席習近平的指示：不許流血；因此當天香港警方未對衝入立法會的示威者採取行動。林鄭二日凌晨召開記者會，也是韓正傳達中央最高層指示下所為，港府處於被動。

報導指出，韓正對反送中抗爭演變至今日局面，有兩大不滿：特首誤判形勢，親中媒體未發揮引導輿論的作用。香港局勢令北京憂心，多個涉港部門正收集訊息，韓正在前線掌握情資，或許有助儘快提出因應對策，北京可能調整對港政策，特區政府也會有人下台。

過去幾週隻字不提香港反送中抗爭行動的中國官方媒體，二日晚間中央電視台「新聞聯播」，一連播出九條香港新聞，以港府和北京中央政府駐香港聯絡辦公室、國務院等涉港事務機構譴責衝入立法會行為為主，並引述新華社、人民日報評論；報導搭配的畫面，絕大多數是立法會內遭破壞滿目瘡痍的場景，街頭示威僅以遠景帶過，且呈現出的示威人數遠低於實際狀況。

香港媒體指出，央視在該台代表中央權威聲音的節目中，用長達八分鐘篇幅、三大官媒齊發，狠批在立法會的「暴力示威」，顯示已觸動北京當局神經。

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