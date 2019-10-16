林鄭駁警察國家 批美議員不負責任

2019-10-16

〔編譯張沛元／綜合報導〕針對美國國會議員指香港已淪為「警察國度」（police state），香港特首林鄭月娥十五日以「不負責任」與「毫無根據」等語加以駁斥，「這完全是對真相一無所知」，但香港警民緊張關係仍因「反送中」抗爭不止而持續升高，警方聲稱遭抗議人士以土製炸彈攻擊，還有一名十八歲少年被控在衝突中以美工刀襲警。

林鄭十五日在記者會上強調，美國國會議員的說法不負責任，也沒有根據；這些議員訪問香港本應以客觀態度見證實際情況，但大多數來訪議員對香港現況已抱有先入為主的預設立場。林鄭還聲稱警方高度專業與文明，並反問這些議員，若美國也發生投擲汽油彈、縱火，並對警方進行致命攻擊等大規模暴力行為，「他們會怎麼做？他們的警察會怎麼做？」

林鄭還說，若干外國政客以為香港的街頭運動只是爭取人權與自由的和平抗議，甚至宣稱並未目睹任何暴行，「這完全是對真相一無所知」。美國共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）十三日親身經歷香港民主抗爭，他在返回華府前表示，香港情況危急，有逐漸淪為警察國度之虞，港府與「一國兩制」岌岌可危。

「反送中」運動爆發以來，由於示威者不滿警方武力鎮壓，經常圍堵甚至攻擊警察宿舍，令警眷不安，警方透過港府律政司司長入稟高等法院，要求下令禁止市民占據各區警察宿舍附近道路等，法院因而於十五日頒佈臨時禁制令，禁止民眾干擾警察宿舍。

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