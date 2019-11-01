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西班牙證實 正式提議接辦聯合國氣候大會
2019-11-01 12:04:53
〔即時新聞／綜合報導〕智利因國內示威頻傳，宣布取消主辦亞太經濟合作會議（APEC）峰會及《聯合國氣候變化綱要公約》第25次締約方大會（COP25）後，智利與西班牙雙方皆證實，西班牙願意接辦COP25，並已正式向聯合國提議。
綜合外媒報導，智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）昨日（10月31日）於記者會上證實，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）已經提議在原定日期（12月2日至13日）接辦COP25。皮涅拉表示，已經向聯合國相關當局分享此一訊息。
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同日，桑傑士也發出聲明表示，願意提供皮涅拉任何協助，包含在馬德里主辦氣候峰會。聲明同時指出，COP25主席、智利環境部部長施密特（Carolina Schmidt）已經正式向聯合國轉達該提案，聯合國氣候變化專門委員會下週將對此進行討論。