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智利取消主辦APEC和氣候大會 外交部：已接獲正式通知

智利政府今（30）日宣布取消在首都主辦的亞太經濟合作會議（APEC）峰會和第25屆聯合國氣候大會（Cop 25）。圖為智利總統皮內拉。（法新社）

智利政府今（30）日宣布取消在首都主辦的亞太經濟合作會議（APEC）峰會和第25屆聯合國氣候大會（Cop 25）。圖為智利總統皮內拉。（法新社）

2019-10-30 23:55:43

〔記者呂伊萱／台北報導〕智利今天宣布取消主辦原訂於11月和12月舉行的APEC領袖峰會和聯合國氣候大會。外交部今表示，外交部及駐智利代表處均已接獲智利政府正式通知，對此發展感到遺憾，將密切掌握後續發展並配合相關安排。

智利近日因調漲地鐵票價引發首都聖地牙哥大規模示威，暴力抗議活動難以平息，智利總統皮內拉（Sebastian Pinera）今（30）日宣布取消該國主辦11月16日至17日的亞太經濟合作會議（APEC）峰會和12月2日至13日的第25屆聯合國氣候大會（Cop 25）。

外交部發言人歐江安今天回應表示，外交部及駐智利代表處均已接獲智利政府正式通知。

歐江安說，外交部瞭解智利政府迫於國內情勢不穩，才做出這個艱難的決定，我國對此一發展感到遺憾，希望智利國內情勢能儘快恢復穩定。

歐江安並補充，我國作為負責任的APEC會員，一向重視並積極參與APEC各項會議及活動，我方對智利今年到目前為止的辦會成果表示肯定，將會持續與智利及APEC秘書處聯繫，密切掌握後續發展，並配合相關安排。

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