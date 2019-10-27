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活不下去 百萬智利人上街嗆總統
2019-10-27 05:30:00
〔編譯茅毅／綜合報導〕逾一百萬人廿五日走上智利街頭，要求政府實施經濟改革和總統皮涅拉下台，這也是智利史上規模最大的示威活動。智利因調漲地鐵票價引發持續一週的抗議活動中，已有至少十九人喪生。皮涅拉廿六日宣告，將會進行內閣大改組，同時軍方也宣布解除首都聖地牙哥宵禁。
皮涅拉廿五日推文回應表示，他已「聽到（人民的）訊息」，也認為廿五日係一場「大規模、快樂又和平的遊行」。估計單是聖地牙哥就有八十二萬人上街，市長魯比拉爾（Karla Rubilar）推文形容這是「歷史性的一天」，代表「一個新智利的夢想」。
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智利通常被認為是拉丁美洲最穩定的國家之一，但過去一週卻發生幾十年來最嚴重的暴亂，已有超過兩千人被捕、逾五百人受傷，全國十六個大區中的十二個進入緊急狀態，並實施宵禁。
暴動的起因在於許多智利人覺得，不公平的社經結構、低薪、微薄的退休金、昂貴的健保及教育與貧富差距懸殊，已令他們的生活無以為繼。多數智利人月薪僅在五六○至七六○美元（台幣一萬七至兩萬三）左右，許多駕駛人連首都周遭高速公路的通行費都難以負擔。保守派的億萬富豪皮涅拉已就未能預料到暴亂爆發道歉，並宣布諸多旨在安撫民眾的措施，例如調高基本工資和退休金的最低保障金額。