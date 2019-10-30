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示威抗議難平息 智利：取消主辦APEC峰會、聯合國氣候大會

智利政府今（30）日宣布取消在首都主辦的亞太經濟合作會議（APEC）峰會和第25屆聯合國氣候大會（Cop 25）。（法新社）

智利政府今（30）日宣布取消在首都主辦的亞太經濟合作會議（APEC）峰會和第25屆聯合國氣候大會（Cop 25）。（法新社）

2019-10-30 23:00:47

〔即時新聞／綜合報導〕智利調漲地鐵票價引發首都聖地牙哥大規模示威，暴力抗議活動難以平息，智利政府今（30）日宣布取消該國主辦的亞太經濟合作會議（APEC）峰會和第25屆聯合國氣候大會（Cop 25）。

綜合外媒報導，智利總統皮內拉（Sebastian Pinera）今日表示，在經歷了數週的動亂後，將取消11月16至17日的APEC峰會，以及12月2至13日的Cop 25。

皮內拉在一份簡短的聲明中表示，「這是一個非常困難的決定，下這個決定令人痛苦，因為我們很清楚APEC峰會和Cop 25對智利和世界的重要性。」

APEC峰會原定有20個國家領導人或代表出席，包括美國總統川普和中國國家主席習近平，兩人預計在此進行場外會議，討論美中貿易協議。俄羅斯總統普廷今日稍早宣布不會出席。

智利示威抗議延燒多日，至今已導致18人死亡，約7000人被捕。

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