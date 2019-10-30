梁振英想轉行當記者？ 香港記者協會開出這些條件…

香港記者協會傍晚發文回應時，指梁振英（圖）對香港傳媒運作和記協會員制度有誤解。（圖擷取自臉書＿梁振英）

2019-10-30 23:08:49

〔即時新聞／綜合報導〕28日香港警方例行記者會上發生自由記者抗議事件，前特首、全國政協副主席梁振英在臉書上發文質疑，該名自由記者的身分，梁振英又向香港記者協會「請教」，自己也想申請記協的會員證，以便在記者會上「心平氣和地提問」。香港記者協會傍晚發文回應時，指梁對香港傳媒運作和記協會員制度有誤解，並向梁振英解釋如何申請記協會員證以及記者證。

梁振英在臉書上表示，「我們在電視畫面上經常見到大批自稱記者的人一字排開站在警察和暴徒之間，香港有這麼多突發記者嗎？」他又稱，所謂「記者證」，只是記者協會編號F200的會員證，不是傳媒機構的工作證。最後，梁振英點名向記協「請教」，指自己「編過學生報，長時期投稿中外報刊，做過傳媒機構董事，也做過電台電視台時事節目主持人，接受過幾千場的媒體採訪，熟悉媒體採訪手法」，「很想申請一張貴會的會員證，以便在記者會上既向官員心平氣和地提問，也客氣地質問行家，以帶出事件真相，要拿一張會員證，難嗎？」

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對此，香港記者協會在臉書發文表示，一般而言，香港記者協會極少回應網上流言蜚語，不過由於梁振英作為現任國家領導人，反映了社會對於香港傳媒運作和記協會員制度的誤解，因此予以回應。

香港記者協會表示，「本會一直強調，採訪在公眾地方發生的公眾活動，是社會公民應有的個人權利，公民記者、獨立記者亦是推動資訊自由流通和新聞自由的重要元素，故本會絕不認同所謂『假記者』的指控；要判斷一個人是否記者，視乎的是其在現場是否專業合宜採訪，而不單因乎其持有的證件、衣著或裝備，相信專業執法的警方有充份的知識和訓練分辨記者和示威者。」

香港記者協會表示，「自由身記者從來都是傳媒行業重要的組成部份，本地以至外地傳媒經常都會聘用自由身記者以應付突發工作，近月持續的公眾活動更體現了自由身記者的價值；本會對自由身記者入會亦有明確而嚴格的審查和規定，包括要提供工作證件、近日刊登的新聞作品，以是否屬於自由身記者、有否長期受聘於單一傳媒機構，來質疑個別記者的專業，顯然是對自由身記者的定位和功能理解出錯，期望閣下能及時調整。」

對於梁振英有意成為香港記者協會會員，香港記者協會表示，「若梁先生有意成為本會『正式會員』，並如葉家文小姐（非閣下所寫的葉嘉雯）般有資格申請本會記者證（而非F 200會員證），煩請梁先生提供證明，閣下以新聞工作為主要收入來源；若梁先生自稱是自由身新聞工作者，亦請閣下提供服務傳媒機構工作證，以及近一年刊登的新聞作品，相關要求詳列於本會網站，本會會一如所有申請，按既定機制和程序處理。」

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