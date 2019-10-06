香港人反抗》黎智英籲冷靜 前特首梁振英諷「華麗轉身」

2019-10-06 18:39

〔即時新聞／綜合報導〕力挺「反送中」運動的香港媒體大亨、壹傳媒集團創辦人黎智英今（6）日在旗下香港蘋果日報發表文章，呼籲反送中要冷靜下來面對局勢，不能失去世人支持，讓警方有藉口出動大型武裝鎮壓。前香港特首梁振英諷刺黎智英此舉是「華麗轉身」、「鳴金收兵」。

黎智英批評，港府宣布「禁蒙面法」並不是想解決問題，只是「火上澆油」以便鎮壓，面對政府的挑釁，他提醒群眾，政府的唯一出路是使示威者失控，或滲透栽贓抗爭者，使抗爭者失去巿民和世人的同情和支持，港府因此有藉口出動大型武裝鎮壓逆權運動，「我們不能令他們得逞」。

黎智英認為，反送中必須以冷靜的頭腦，精明的策略和審慎的行為，對付獨裁冷血暴戾的禽獸，「這是一場以道德力量對抗暴力的戰爭，我們不能讓自己從道德高地摔倒，否則我們甚麼力量都沒有了，最後只會功敗垂成。這場仗我們一定要贏的，否則我們的自由被剝奪了，便甚麼都沒有了」。

文中透露，警方掌握「勇武者」的身分資料，經過滲透者的跟蹤也得知這些人的住址，卻沒採取拘捕行動，就是想進一步激發這些人「行動升級」，造成重大傷亡，陷這運動於不義。他表示，抗爭運動最終勝利有賴於堅毅不屈的持久精神，激發世人更大精神和政治上的支持，予以中共越來越大的壓力，在權衡輕重之下逼迫中共讓步。

梁振英發臉書反駁，認為黎智英「警方設陷阱」一說只是託詞，黎智英只是擔心「暴徒嗜血成性」，面對名利雙收的選舉機會，暴徒當然藉此極力爭取。梁振英諷刺黎智英這是「華麗轉身」，並期待泛民派和教協會如何公開與暴徒切割，如何「和勇分化，爛尾收場」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法