香港人反抗》採訪屢遭警暴 記者以手電筒照港警高層遭驅逐

有記者使用手電筒照向警方高層，示範幾個月以來，員警以強光照記者的情況。香港警方則起身離開。（圖擷取自TG＿TVE新壹電視）

2019-10-28 17:58:34

〔即時新聞／綜合報導〕香港警方在這幾個月來的警民衝突中多次辱罵、推撞、濫捕記者。今日香港警方在例行記者會上首次發生有記者打斷警方發言，批評警方在昨（27）日的衝突中肆意阻礙記者採訪，有記者使用手電筒照向警方高層，示範幾個月以來，員警以強光照記者的情況。香港警方後來將該名記者驅逐，一度暫停的記者會再度繼續。

根據《立場新聞》報導，有記者在發言中批評警方無理推撞記者及拉扯其防毒面罩，更刻意直射藍色胡椒水劑及發射橡膠子彈，導致多名記者受傷。該名記者以手電筒照向警方高層，重現幾個月以來，員警以強光照記者的情況。

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對此，香港警方則宣布暫停記者會，警方高層即刻離座。後來，警方要求該名抗議的記者離開。現場則有多名記者對於警方驅逐記者的做法感到不滿，有記者表明會離席，停止採訪警方的記者會。

昨日香港街頭，發生多次記者中彈的情形，更有記者在要求警方出示委任證時遭到警方逮捕。而近來記者也常遭水砲車攻擊，舉凡辱罵、推撞等更是不勝枚舉。

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